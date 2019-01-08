Son Dakika Haberleri: Antalya'da 2 İlçede Eğitime Kar Engeli (2)

Antalya'da 2 İlçede Eğitime Kar Engeli (2)

2 saat önce

ELMALI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİAntalya'nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu merkezde 10 santim, çevre mahallelerde yer yer 20 santimi bulan kar kalınlığı ve şiddetli buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime...

Antalya'da 2 İlçede Eğitime Kar Engeli (2), System.String[]
ELMALI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu merkezde 10 santim, çevre mahallelerde yer yer 20 santimi bulan kar kalınlığı ve şiddetli buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime ara verilmesini kararlaştırdı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün öğleden sonra ve yarın tam gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:11 Kaynak: DHA

Elmalı, Antalya, Güncel
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