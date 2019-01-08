Antalya'da 2 İlçede Eğitime Kar Engeli (2)
2 saat önce
ELMALI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİAntalya'nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu merkezde 10 santim, çevre mahallelerde yer yer 20 santimi bulan kar kalınlığı ve şiddetli buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime...
ELMALI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Antalya
'nın Elmalı
ilçesinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu merkezde 10 santim, çevre mahallelerde yer yer 20 santimi bulan kar kalınlığı ve şiddetli buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime ara verilmesini kararlaştırdı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün öğleden sonra ve yarın tam gün idari izinli sayılmasına karar verildi.
Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya),
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:11 Kaynak: DHA
Maçta Dili Boğazına Kaçan ve Hastaneye Kaldırılan Muammer Yıldırım, Taburcu Edildi
Ricardo Quaresma ile Adriano İdman Sonunda Tartıştı
Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı