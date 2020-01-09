Antalya'da 2 kadının bagajda ilginç yolculuğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 2 kadının bagajda ilginç yolculuğu - Son Dakika

Antalya'da 2 kadının bagajda ilginç yolculuğu

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kadının seyir halindeki otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuğu hem gülümsetti hem düşündürdü.

Antalya'da 2 kadının bagajda ilginç yolculuğu, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kadının seyir halindeki otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuğu hem gülümsetti hem düşündürdü.


İlçe merkezi D 400 Antalya-Serik karayolunda, içinde yer kalmadığı için 2 kadının bagaja bindiği otomobilin ilerleyişini görenler şaşırdı. İçinde kaç kişinin bulunduğu bilinmeyen otomobil, bagajında 2 kadın olduğu halde yoluna devam etti. Cep telefonu da kullanan kadınların zaman zaman bagaj kapağının başlarına çarptığı görüldü. Kadınların bagajdan ayaklarını yola sarkıtması ise yürekleri ağızlara getirdi. Meraklı bakışlara hedef olan otomobilin ilerleyişi yolu kullanan sürücülerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Otomobil bir süre ilerledikten sonra gözlerden kayboldu. - ANTALYA

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:13 Kaynak: İHA
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