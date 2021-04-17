Antalya'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gülizar Senke'nin (75) Şatırlı Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Ev sahibi Senke, yaptığı açıklamada, kızının evindeyken yangının çıktığını öğrendiğini söyledi.

Senke'nin kızı Sultan Senke de aniden elektrik kesilince dışarıya baktığını ve annesinin evinin yandığını gördüğünü belirtti.

Hemen dışarıya çıktıklarını dile getiren Sultan Senke, "Ama o sırada tüpler patlamaya başladı. Yangın birden yayıldı. Ev ahşap olduğu için bir anda her yeri alevler sardı. Annemin tek çocuğuyum. Onunla ben ilgileniyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.