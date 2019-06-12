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Antalya'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

4 saat önce

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı, System.String[]
Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

2 gün önce Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 638. Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında alacak para meselesi bulunan iki grup, sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların tabancalarla birbirine ateş ettiği kavgada, olay esnasında sokaktan geçen M.H., bacağından, kavgaya karışan Ö. T. ise sol omzundan vurulurken, Ö. K. ise aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polise ekibi gelmiş, yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitmişti. Polis bölgede olaya karıştığı iddia edilen 16 kişinin ifadesine başvururken, suç mahalinden motosikletle kaçan Ş.O.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
Muratpaşa, Cumhuriyet Mahallesi, Antalya, 3. Sayfa
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