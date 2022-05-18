Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu - Son Dakika
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Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu

18.05.2022 20:47

Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu Korkuteli ilçesinde sağanak yağmur ve doluda hayvanlar telef oldu Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası 2 mahallede su baskınları oluştu.

Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu

Korkuteli ilçesinde sağanak yağmur ve doluda hayvanlar telef oldu

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası 2 mahallede su baskınları oluştu. Olayda yaklaşık 50 küçükbaş hayvan telef olurken yağış sonrasında dere taştı, bahçeler ve bazı evler zarar gördü.

Korkuteli'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Dereköy ve Sülekler mahallelerinde su baskınları oluştu. Yağmur nedeniyle dere taştı, bazı evler zarar gördü, yollar çamurla doldu. Sebze bahçeleri ve ağaçlar dolu nedeniyle zarar görürken, 48 küçükbaş hayvan da telef oldu. Yerleşim yerlerinde zarara yol açan sel sonrasında Korkuteli Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine intikal etti.

Dereköy Mahalle muhtarı Taner Yaşa, "Allah bu felaketten daha büyüğünü göstermesin. Ani gelişen dolu ve sağanak yağmur sonrası 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Meyve ağaçları ve sebze fidanları zarar gördü. Bazı evler oturulamaz durumda. Devletimizden en kısa zamanda yaralarımızı sarmasını bekliyorum" dedi.

Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri Dereköy ve Sülekler Mahallesi'nde meydana gelen sel sonrası hasar tespitine başladığı öğrenildi.

(AD-EG-ÖZ-Y)

Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu
Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu
Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu
Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu
Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu
Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu
Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu - Son Dakika
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