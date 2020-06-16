Antalya'da 2 milyon 200 bin lira değerinde kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da 2 milyon 200 bin lira değerinde kaçak parfüm ele geçirildi
Antalya'da 2 milyon 200 bin lira değerinde kaçak parfüm ele geçirildi Antalya'da polisin bir depoya yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı Kaçakçılık ve...
Antalya'da 2 milyon 200 bin lira değerinde kaçak parfüm ele geçirildi
ANTALYA - Antalya'da polisin bir depoya yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Kepez İlçesinde depo olarak kullanılan bir adreste yurda kaçak yollarla sokulan parfümlerin depolandığı bu depodan il merkezi ve çevre illere dağıtımının yapıldığı yönünde bilgi aldı. Dün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoya yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlemler yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:45 Kaynak: İHA
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