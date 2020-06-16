Antalya'da 2 milyon 200 bin liralık kaçak parfüm ele geçirildi
Antalya'da polisin bir depoya yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Antalya'da polisin bir depoya yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde bir depoda yurda kaçak yollarla sokulan parfümlerin olduğunu ve depodan il merkezi ve çevre illere dağıtım yapıldığı bilgisini aldı. Dün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoya yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:42 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da 2 milyon 200 bin liralık kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti