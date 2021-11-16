Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Şeref Hepağırkan'ın kullandığı 07 BFG 92 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda Norveç uyruklu Marleen Julta Caers'in yönetimindeki 07 MB 2622 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile 07 MB 2622 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Norveç uyruklu Vanroy Felix Karel yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son Dakika

Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber

Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor

Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti