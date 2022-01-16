Üye Girişi
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: "Gitti geldi tekrar ısırdı" - Son Dakika

Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: "Gitti geldi tekrar ısırdı"

16.01.2022 16:56

Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: "Gitti geldi tekrar ısırdı" Oğlunu otogara almayan giden kadın, 2 pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı Aynı köpeklerin kadını 2 yıl önce de ısırdığı öğrenildi Köpeklerini teslim etmek istemeyen sahibi polislere dil...

Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: "Gitti geldi tekrar ısırdı"

Oğlunu otogara almayan giden kadın, 2 pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı

Aynı köpeklerin kadını 2 yıl önce de ısırdığı öğrenildi

Köpeklerini teslim etmek istemeyen sahibi polislere dil döktü, gazetecinin üzerine yürüdü

ANTALYA - Antalya'da sabah 2 pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın, adeta ölümden döndü. Yaşadığı dehşet dakikalarını anlatan kadın, "Köpekle cebelleştim resmen. Ayaklarını, patilerini tuttum. Bana mısın demedi. Diğer köpek kalçamdan ve bacaklarımdan ısırdı. Gitti geldi tekrar ısırdı. 3-4 kez gitti geldi, saldırıya uğradım. Bacağımın kangren olma riski var. Bacağımdan olacağım" dedi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Sedir Mahallesi 728 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında oturan 2 çocuk annesi özel güvenlik görevlisi Öznur Karaca sabah erken saatlerinde üniversiteden dönen oğlunu otogardan almak için evden çıktı. Kadına evden çıktığı anda sokak üzerinde kendisinde de oturduğu apartmanın giriş katında bulunan pitbul cinsi iki köpek saldırdı. Köpeklerin her ikisi kadının ayaklarından tutarak uzun süre bırakmadı. Köpeklerden birisi vatandaşların demir ile vurmasının ardından önce ayrıldı bir süre sonra gelerek yine ısırdı. Kadın vatandaşların yardımı ile köpeklerin elinden kurtarıldı.

2 yıl önce de ısırmış

Aldığı darbeler sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından ise taburcu olarak eve gönderildi. Öte yandan kadının aynı köpekler tarafından 2 yıl önce de aynı tarihlerde saldırıya uğradığı ve aşı olarak tedavi olduğu ifade edildi.

Köpekleri vermek istemedi, görüntü çeken basın mensubunun üzerine yürüdü

Köpeklerin sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri daha sonra şahsı da alarak köpeklere savcılık kararı ile el koymak üzere adrese geldi. Bu sırada köpeklerinin teslim alınmasını istemeyen şahıs polislere uzun süre dil döktü görüntü alan basın mensuplarına ise sürekli hakaret ederek el kol hareketlerinde bulundu.

30 bin TL ceza kesildiği ifade edildi

Öte yandan köpeklerin uyarılara rağmen kayıt altına alınmadığı öğrenildi. Şahsa ise köpeklerin kayıt altına alınmadığı için yaklaşık olarak 30 bin TL tutarında ceza kesildiği ifade edildi. Köpekler ise uzun uğraşlar sonucunda polis ve Muratpaşa Belediyesi geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü. Köpeklere burada ömür boyu bakılacağı kaydedildi.

"Gitti geldi tekrar ısırdı"

Öte yandan köpeklerin saldırısı sonucu hayatının şokunu yaşayan ve yaralanan Öznur Karaca yaşadıklarını şöyle anlattı: "Üniversiteli oğlumu yarıyıl tatili olduğu için sabah otogardan almaya gidiyordum. Apartmandan çıktıktan sonra yola doğru bahçe merdivenlerinden çıkarken iki köpek saldırdı. Isırmaya başladı. Köpekle cebelleştim resmen. Ayaklarını, patilerini tuttum. Bana mısın demedi. Diğer köpek kalçamdan ve bacaklarımdan ısırdı. Gitti geldi tekrar ısırdı. 3-4 kez gitti geldi, saldırıya uğradım. Sonra apartmandaki komşumuz yardıma geldi. Köpeğe demirle vurdu. Hala üzerime geldi. Komşu da baş edemedi. Sürünerek arabaya doğru gittim ve kendimi arabaya kilitledim. Acımdan duramadım. Polisi aradım. Beni kurtarmalarını istedim. Çok acı çektiğimi söyledim. Lütfen yardım edin dedim. Sonra ambulans geldi ve beni hastaneye götürdü. Saatlerce hastanede kaldım. 4 uzman doktor baktı. Hala kendime gelemiyorum. Bacağımdaki kanama durmuyor. Bacağım ve kalçam komple köpek ısırmaları var"

"Bacağımdan olacağım"

İki yıl önce de aynı köpeklerin saldırısına uğradığını belirten Karaca, "Köpeğin sahibi sorunlu olduğu için aileme zarar verir düşüncesi ile şikayetçi olmamıştım. Ama bu kez kendisinden kesiklikle şikayetçiyim. Bacağımın kangren olma riski var. Bacağımdan olacağım. Hayatım söz konusu. Sadece benim değil, apartman sakinlerinin de canı tehlikede. Bunu herkese anlattım. Hergün işe giderken korkarak gidip geldim. Daha önceki saldırıca bacağımda 9 dikiş izi vardı. Şimdi diğer bacağım komple gitti. Hala korkuyorum."

"Demir ile vurarak kurtardım"

Kadını kurtaran Behçet Kayran ise, "Olay sabah oldu. Ben yatıyordum kalktım. Baktım köpeklerden birisi kadının sağından birisi solundan ısırmış. Ben de aracın bagajında sökü demiri vardı, onu aldım köpeklere vurdum. Bayanı öyle kurtardım. Köpeklerden birisi sonra geldi kadını yine ısırdı. Kadını demirle ancak kurtardım" sözlerine yer verdi.

Mahalle halkı imza topladı

Bir başka kadın ise daha önce de aynı köpeklerin saldırısına uğradığını belirtti. Yaşanılan olayların ardından mahalle halkı bugün imza toplayarak köpeklerin bir daha bırakılmamasını istedi.

Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı
Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: Gitti geldi tekrar ısırdı

YORUMLAR
500

Muratpaşa, Antalya, Polis, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: 'Gitti geldi tekrar ısırdı' - Son Dakika


Ali Koç ve Acun Ilıcalı'dan dev zirve! Londra'da bir araya geldiler Ali Koç ve Acun Ilıcalı'dan dev zirve! Londra'da bir araya geldiler         
17:15
Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 'Bunu izlemeye alın' dedi Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 'Bunu izlemeye alın' dedi         
16:59
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi         
16:04
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11

Son Dakika Haberleri
16:59 Böylesi ilk kez görülüyor! Çocuğunu emzirirken koronaya yakalandı, sütü yeşile döndü! İlk kendi içti
16:53 Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim
16:50 En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri?
16:40 Enerji zamları! Uzman görüşü: Asıl kıyameti şubat faturalarında göreceğiz
16:27 Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
16:24 Öğrencilerine 'ilişki karşılığında yüksek not' sözü veren akademisyene hapis cezası
15:59 Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı!
15:51 İrem Derici ve Cem Belevi, Instagram'dan takipleşmeye başladı
15:40 Son Dakika: Dün kaldırılan uygulama, bugün yeniden yürürlüğe alındı! Şehirlerarası uçuşlarda PCR testi istenecek
15:27 Öğle yemeği yemeyen sevgilisinin 3 yaşındaki kızın öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 17:19:31. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadın: "Gitti geldi tekrar ısırdı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement