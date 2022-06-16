Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada

16.06.2022 15:21

Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada Antalya'da üzerinde 3 çocuğun bulunduğu elektrikli bisiklete, 2 patenli çocuğun da tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada

ANTALYA - Antalya'da üzerinde 3 çocuğun bulunduğu elektrikli bisiklete, 2 patenli çocuğun da tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Muratpaşa ilçesinde 2 patenli çocuk, 3 arkadaşının bulunduğu elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yaptı. 5 çocuğun tehlikeye aldırmadan trafik içinde yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Sokak arasından ana caddeye çıkan çocukların, tehlikeli yolculuğu Lara bölgesine kadar devam etti. Manevralar yapan gençler bazı kavşaklarda kırmızı ışık ihlali de yaptıkları görüldü. Araçların arasından hızla geçen çocuklar bir süre sonra gözlerden kayboldu. Geçtiğimiz günlerde patenli bir çocuk otobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada
Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada
Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada
Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada
Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada
Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada

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İnci kefalinin zorlu yolculuğu su altı kamerasında İnci kefalinin zorlu yolculuğu su altı kamerasında
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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