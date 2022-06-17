Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu

17.06.2022 00:58
Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu

Antalya'da üzerinde 3 çocuğun bulunduğu elektrikli bisiklete, 2 patenli çocuğun da tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Antalya'da üzerinde 3 çocuğun bulunduğu elektrikli bisiklete, 2 patenli çocuğun da tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Muratpaşa ilçesinde 2 patenli çocuk, 3 arkadaşının bulunduğu elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yaptı. 5 çocuğun tehlikeye aldırmadan trafik içinde yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Sokak arasından ana caddeye çıkan çocukların, tehlikeli yolculuğu Lara bölgesine kadar devam etti. Manevralar yapan gençler bazı kavşaklarda kırmızı ışık ihlali de yaptıkları görüldü. Araçların arasından hızla geçen çocuklar bir süre sonra gözlerden kayboldu. Geçtiğimiz günlerde patenli bir çocuk otobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 2'si patenli, 5 çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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