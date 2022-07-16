Oba Mahallesi'nde 07 N 5446 plakalı otomobilini yol kenarına park eden H.N, aracını çalışır vaziyette bırakarak alışveriş için markete girdi. Bu sırada Ö.E. ve Z.Ö. otomobili alarak kaçtı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakalarını değiştirirken yakalandı - Son Dakika

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