Antalya'da 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakalarını değiştirirken yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakalarını değiştirirken yakalandı

16.07.2022 13:48
Antalya'da 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakalarını değiştirirken yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalışır vaziyette bırakılan otomobili çalan 2 şüpheli, aracın plakalarını değiştirirken yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalışır vaziyette bırakılan otomobili çalan 2 şüpheli, aracın plakalarını değiştirirken yakalandı.

Oba Mahallesi'nde 07 N 5446 plakalı otomobilini yol kenarına park eden H.N, aracını çalışır vaziyette bırakarak alışveriş için markete girdi. Bu sırada Ö.E. ve Z.Ö. otomobili alarak kaçtı.

Araç sahibinin haber vermesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri otomobilin plakalarını sahteleriyle değiştirirken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakalarını değiştirirken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 2 şüpheli, çaldıkları otomobilin plakalarını değiştirirken yakalandı - Son Dakika
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