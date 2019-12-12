Antalya'da 2. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya'da 2. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı - Son Dakika Ekonomi

Antalya'da 2. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı

7 saat önce

Antalya'da Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) tarafından düzenlenen 2.Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı.

Antalya'da 2. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı, System.String[]

Antalya'da Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) tarafından düzenlenen 2. Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı.


Vali Karaloğlu, Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen fuarın açılışında, turizmde çok iyi bir sezonu tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

Turizmin çok ciddi bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olduğunu, bu ekonominin tabana yayılması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, bu kapsamda otellerin satın almacılarının ihtiyaçlarını öncelikle ilden, bulamıyorlarsa bölge ve ülke genelinden temin etmesi gerektiğini belirtti.

Bu yıl turizmde bütün sezonların en iyisini geçirdiklerini ifade eden Karaloğlu, "Antalya'da bütün rekorları alt üst ettik, 2020'ye daha bir umutla giriyoruz. Yüzde 17'lik büyümenin üzerine koyarak 2020'yi tamamlarız diye temenni ediyoruz. Bunun için hedef koymak, bu koyduğunuz hedefler doğrultusunda çalışmak gerek. Kamu, özel sektör ve sivil yönetim olarak, ülkenin lokomotif şehri olan Antalya'da Türk turizminin bir yere taşımak için çok ciddi çabamız var." diye konuştu.

Hedef 10 milyar liralık işlem hacmi

TÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç de turizmde rekorlara imza atılan 2019 yılında, Antalya'da yaklaşık 16 milyon turisti ağırladıklarını dile getirdi.


Devletin başarılı turizm politikalarıyla Antalya'nın sadece yaz aylarında deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, dört mevsim kültür turizminin de yavaş yavaş hakim olduğunun görüldüğünü anlatan Bilgiç, "Geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediğimiz sektör buluşmamızda 4 milyar olan işlem hacmimizi, bu yıl 95 tedarikçi çözüm ortağımızla birlikte bine yakın yerli ve yabancı marka katılımıyla 6 milyar liraya çıkarmak istiyoruz. 2020 hedefimiz ise TÜRSAD çatısı altında olan Türkiye Turizm Tedarik fuarını uluslararası arenaya taşıyarak işlem hacmimizi 10 milyar liraya çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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