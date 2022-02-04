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Antalya'da 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

04.02.2022 20:51
Antalya'da 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametleri ve araçlarındaki aramada, 5 kilo 380 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.B, M.Ü, F.Ü. ve K.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan H.B. ve K.P. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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