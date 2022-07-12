Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'da 2 yaşındaki çocuk villanın havuzunda boğuldu - Son Dakika

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