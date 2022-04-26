Antalya'da 2 yaşındaki Doruk, minibüsün altında kalarak hayatını kayetti - Son Dakika
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Antalya'da 2 yaşındaki Doruk, minibüsün altında kalarak hayatını kayetti

26.04.2022 00:57
Antalya'da 2 yaşındaki Doruk, minibüsün altında kalarak hayatını kayetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken aniden yola fırlayan 2 yaşında çocuk, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken aniden yola fırlayan 2 yaşında çocuk, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi 4606 sokakta meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan 2 yaşındaki Doruk Dikbaş, kaldırımdan aniden yola fırlayarak seyir halindeki V.Ç., idaresindeki 07 LTJ 27 plakalı minibüsün altında kaldı.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada minibüsün ön kısmında tamponun sağ tarafına çarpan çocuğun minibüsün altında kaldığı ve sağ ön teker üzerinden geçtikten sonra yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılarak hastaneye götürüldüğü görüldü.

Kazanın ardından Doruk Dikbaş'ın yakını olduğu belirtilen bir genç, çocuğun minibüsün altında kaldığını görünce koluyla minibüsün arka camına vurup patlatarak minibüsün durmasını sağladı.

Küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - ANTALYA

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Münir Karaloğlu, Manavgat, oyunlar, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 2 yaşındaki Doruk, minibüsün altında kalarak hayatını kayetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 2 yaşındaki Doruk, minibüsün altında kalarak hayatını kayetti - Son Dakika
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