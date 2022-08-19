2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu - Son Dakika
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2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu

19.08.2022 13:30

Antalya'da geçtiğimiz aylarda yürek parçalayan bir cinayet yaşandı. 2 yaşındaki kızı Betül'ü bıçaklayarak öldüren 25 yaşındaki Mersiye Gök, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, "İçimde sürekli başka birisi vardı. İçimdeki insan geldi, kızımın hayatına sebep oldu, pişmanım" sözlerini sarf etti. Katilin annesi, kızının psikolojik rahatsızlığı olduğunu, yanından ayrılması sonrası ilaçları almadığı için durumunun kötüleştiğini belirtti.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Mayıs günü ihbarla Sarılar Mahallesi'ndeki eve gitti. Ekipler oturma odasında kanepenin üzerinde Betül Gök'ün hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekibinin incelemesinde, kalbinin üzerinde 2 bıçak yarası olduğu anlaşılan bebeğin, yaklaşık 10 saat önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ANNE TUTUKLANDI

Jandarma, kızını gece meyve bıçağıyla kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü değerlendirilen Mersiye Gök'ü gözaltına aldı. Çocuğun babasının jandarmaya verdiği ilk ifadede, eşinin yaklaşık 15 gündür psikiyatrik tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi. Mersiye Gök, psikiyatrik rahatsızlığı olup olmadığının belirlenmesi için Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Muayenesinin ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mersiye Gök, Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Jandarmada ifade vermeyen Mersiye Gök'ün savcılıktaki ifadesinde, 3 gündür ilaç kullanmadığı ve cinnet getirdiğini söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mersiye Gök tutuklandı.

CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, olayın gelişimi anlatılıp, kızını öldüren Mersiye Gök'ün 'altsoydan birini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olaya ilişkin dava, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Mersiye Gök, yakınları ve tarafların avukatları katılırken, şikayetçi baba Orhan Gök katılmadı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından ifade veren Mersiye Gök, psikolojik sorunlar yaşadığını anlattı.

"İÇİMDEKİ İNSAN YANIMA GELDİ"

Mersiye Gök, ifadesinde pişman olduğunu belirterek " Ben 11 yaşındayken annem ve babam çok ağır depresyon geçirdi. Ben bunlardan çok etkilendim. İçimde sürekli başka birisi vardı. Olay tarihinden 3 hafta önce doktora giderek tedavi görmeye başladım. İçimdeki kişilik benimle sohbet ediyordu. Tek arkadaşım oydu. Temizlik yaparken dahi kendisiyle dertleşiyordum. Ben doktora gittikten sonra ilaç kullanmaya başladım. İçimdeki kişi benim doktora gitmemi ve ilaç kullanmamı istemiyordu. Benimle tartışmaya başladı. Annemle ve eşimle sürekli tartışmamı istiyordu. Olay günü kızımla birlikte odada yalnızdık. İçimdeki insan yanıma geldi. Buhran içinde eylemi gerçekleştirdim. Kızımın hayatına mal oldu. Olaya dair hatırladıklarım bu kadar. Çok pişmanım ve adalete sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE BAYILDIĞINI SANDIM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mersiye Gök'ün annesi Gönül Alagöz, kızının olaydan 3 hafta kadar önce rahatsızlandığını ve doktora götürüldüğünü belirtti. Önce kendisinin koronavirüs olduğunu zannettiklerini, daha sonra psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu anladıklarını kaydeden Alagöz, 1 hafta boyunca yanında kaldığını daha sonra evine gittiğini anlattı. Kızının yanında durduğu zaman ilaçlarını verdiğini belirten Alagöz, kendisinin ayrılmasının ardından ilaçları almadığı için durumunun kötüleştiğini belirtti. Olay günü saat 11.00 sıralarında kızının evine geldiğini ifade eden Gönül Alagöz, "Ben eve gidince kızım benim boynuma sarıldı. Ağlayarak, 'Ben kötü birisi değilim' dedi. Ben çocuğun önce bayıldığını sandım. Kıyafetlerini çıkarıp yıkadım. Sonra gerçeği öğrendim"dedi.

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Kaynak: DHA

Manavgat, Alagöz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu - Son Dakika
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