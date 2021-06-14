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Antalya'da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedi vatandaşların açtığı brandaya düştü - Son Dakika

Antalya'da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedi vatandaşların açtığı brandaya düştü

14.06.2021 20:20
Antalya'da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedi vatandaşların açtığı brandaya düştü, System.String[]

Antalya'da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedi, geri inemedi.

Antalya'da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedi, geri inemedi. Durumun farkına varan vatandaşlar, cadde üzerinde branda açarak kediyi olduğu yerden kurtardı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi üzerinde yaşandı. Caddenin ortasında bulunan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki palmiye ağacına çıkan bir kedi geri inemedi. Kedinin sesi ile durumun farkına varan vatandaşlar, palmiye ağacının altına branda açtı. Kedi bir süre sonra açılan brandaya düştü. Düşen kedi yapılan kontrollerinin ardından tekrar doğaya bırakıldı. Vatandaşlar ise kedinin başarılı bir şekilde kurtarılmasını alkışlayarak kutladı. Yaşanan tüm bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ANTALYA

Antalya'da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedi vatandaşların açtığı brandaya düştü
Antalya'da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedi vatandaşların açtığı brandaya düştü
Antalya'da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedi vatandaşların açtığı brandaya düştü
Antalya'da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedi vatandaşların açtığı brandaya düştü

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedi vatandaşların açtığı brandaya düştü - Son Dakika


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