Antalya'da 20 yaş altındaki dilenciye 3 günde 10 bin 26 lira idari para cezası kesildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sokağa çıkma yasağını da ihlal eden 20 yaş altındaki dilenciye 3 günde 10 bin 26 lira idari para cezası uygulandı.

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerince, dilencilik yapanlara idari ceza uygulanıyor. Ardından bu kişiler evlerine gönderiliyor.

Denetimlerde 3 gün önce Antalya Caddesi'nde dilenen 20 yaş altındaki Funda D'ye, Kabahatler Kanunu ile Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 342 lira idari para cezası uygulandı.

Funda D'ye aynı caddede 2 gün boyunca da dilenmeye devam etmesi üzerine toplam 10 bin 26 lira ceza kesildi.