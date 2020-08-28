Antalya'da 200 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika

Antalya'nın İbradı İlçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
İlçede ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte erkek ve dişi yetiştirilen keklikler kafeslerinden çıkarılarak doğayla buluşturuldu.
Doğaya salınan kınalı keklikler sayesinde bölgede popülasyonun artırması hedefleniyor.
Etkinliğe, İbradı Kaymakamı Mevlana Kürkcü, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru,İbradı Altınbeşik Mağarası Milli Park Şef Vekili Mestan Hisarkaya ve muhtarlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:51 - Kaynak: AA
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