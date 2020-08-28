Antalya'da 200 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika

Etkinliğe, İbradı Kaymakamı Mevlana Kürkcü, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ,İbradı Altınbeşik Mağarası Milli Park Şef Vekili Mestan Hisarkaya ve muhtarlar katıldı.

İlçede ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte erkek ve dişi yetiştirilen keklikler kafeslerinden çıkarılarak doğayla buluşturuldu.

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