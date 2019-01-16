Antalya'da 2018 Yılında Konut Satışı Yüzde 4,4 Oranında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılında yüzde 4,4 oranında artarak 62 bin 940 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılında yüzde 4,4 oranında artarak 62 bin 940 konut satıldı.



TÜİK, 2018 yılına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülkemiz genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konut satıldı. Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalış gösterdi. Konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234 bin 55 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 131 bin 161 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 75 bin 672 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 159 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 276 bin 820 tanesi ipotekli, 1 milyon 98 bin 578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.



Batı Akdeniz konut satışı



Antalya'da 2017 yılında 60 bin 273 konut satılırken 2018 yılında yüzde 4,4 oranında artarak 62 bin 940 konut satıldı. Konut satışlarında 2017 yılında, Antalya 62 bin 940 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı.



Isparta'da 2017 yılında 6 bin 282 konut satılırken 2018 yılında yüzde 1,5 oranında artarak 6 bin 378 konut satıldı.



Burdur'da 2017 yılında 3 bin 431 konut satılırken 2018 yılında yüzde 23,6 oranında artarak 4 241 konut satıldı.



Antalya yabancılara konut satışında 2'nci sırada



Ülkemizde Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2018 yılında ilk sırayı 14 bin 270 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 938 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 720 konut satışı ile Bursa ve 2 bin 133 konut satışı ile Ankara izledi. - ANTALYA

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