Antalya'da 2019 yılında 16 bin 645 çift evlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 2019 yılında 16 bin 645 çift evlendi - Son Dakika

Antalya'da 2019 yılında 16 bin 645 çift evlendi

6 saat önce

TÜİK verilerine göre 2019 yılında Antalya'da evlenen çiftlerin sayısı 16 bin 645 oldu.

Antalya'da 2019 yılında 16 bin 645 çift evlendi, System.String[]

TÜİK verilerine göre 2019 yılında Antalya'da evlenen çiftlerin sayısı 16 bin 645 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanından elde edilen 2019 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri açıklandı. Bu kapsamda 2019 yılında Türkiye genelinde 541 bin 424 çift evlendi. Antalya'da evlenen çiftlerin sayısı 16 bin 645, Isparta'da 2 bin 637, Burdur'da bin 542 oldu. Dğer yandan Antalya'da kaba evlenme hızı binde 6,74, Isparta'da binde 5,95 ve Burdur'da binde 5,70 olarak gerçekleşti.


Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi


TÜİK verileri kapsamında Antalya'da ortalama ilk evlenme yaşı da erkekler için 28,5 kadınlar için 25,5 oldu. Isparta'da ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,4 kadınlar için 24,5 iken, Burdur'da ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,2 kadınlar için 24,2 oldu.


Yabancı gelin oranı yükseldi, yabancı damat oranı değişmedi


Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenme oranları yıllara göre incelendiğinde, yabancı damat oranına göre yabancı gelin oranının arttığı görüldü. Yabancı gelinlerin sayısı 2019 yılında 23 bin 264 olup toplam gelinlerin yüzde 4,3'ünü oluştururken yabancı damatların sayısı 4 bin 580 olup toplam damatların yüzde 0,8'ini oluşturdu.


Boşanma istatistikleri


Türkiye'de kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,95 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,88 ile Antalya, binde 2,71 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,25 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,33 ile Siirt ve Muş izledi. Isparta'da kaba boşanma hızı binde 1,76, Burdur'da kaba boşanma hızı binde 1,63 olarak gerçekleşti. - ANTALYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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