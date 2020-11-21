Antalya'da "2020 Türkiye Satranç Şampiyonası" sona erdi - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen "2020 Türkiye Satranç şampiyonası" sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından KunduTurizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonaya, TSF Başkan Vekilleri Fatih Maden ve Aşkın Keleş, Kemer Milli Eğitim İlçe Şube Müdürü Yalçın Seyran ve sporcular katıldı.

Şampiyonada, Vahap Şanal birinci, Melih Yurtseven ikinci, Cem Kaan Gökerkan üçüncü oldu.

Eski satranç şampiyonu Hasan Ferit Boysan adına düzenlenen şampiyonada 66 bin 500 lira ödül dağıtıldı.