Üye Girişi
ANTALYA'DA 2023 HİNT DÜĞÜNÜ YILI OLACAK - Son Dakika

ANTALYA'DA 2023 HİNT DÜĞÜNÜ YILI OLACAK

03.11.2021 10:24
ANTALYA'DA 2023 HİNT DÜĞÜNÜ YILI OLACAK

TURİZMCİ Bünyat Özpak, koronavirüs salgını öncesi 2019 yılında 20'si Antalya'da olmak üzere 30 Hint düğünü organizasyonundan milyonlarca dolar gelir elde edildiğini belirterek, İçinde bulunduğumuz şartlar bu şekilde devam ederse, 2023'ün 2019'daki gibi patlama yılı olmasını bekliyoruz dedi.

TURİZMCİ Bünyat Özpak, koronavirüs salgını öncesi 2019 yılında 20'si Antalya'da olmak üzere 30 Hint düğünü organizasyonundan milyonlarca dolar gelir elde edildiğini belirterek, İçinde bulunduğumuz şartlar bu şekilde devam ederse, 2023'ün 2019'daki gibi patlama yılı olmasını bekliyoruz dedi.

Çin'den sonra 1 milyar 380 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 2'nci ülkesi Hindistan'da, her yıl binlerce düğün yurt dışında yapılıyor. Bütçesi 500 bin eurodan başlayan Hint düğünlerinde ailenin ekonomik gücüne göre, bu rakam 100 milyon eurolara çıkabiliyor. Düğün yapmak için Tayland, Endonezya gibi Güneydoğu Asya ile Avrupa ülkelerine giden Hindistanlılar, son 7 yılda yapılan tanıtımlarla Türkiye'yi tercih etmeye başladı.

2019'DA 30 DÜĞÜN YAPILDI

Türkiye'de 2019 yılında yapılan 30 düğün organizasyonundan 20'si, Antalya'da gerçekleştirildi ve milyonlarca dolar gelir elde edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle ise Türkiye ile Hindistan arasında hava yolu ulaşımı karşılıklı durduruldu. Dünya genelindeki kısıtlamalardan dolayı Hint düğün organizasyonları, Türkiye'de yapılamadı.

'YILLIK CİROSU 42 MİLYAR DOLAR'

Antalya'da Hint düğünleri düzenleyen bir firmanın kurucu ortağı Bünyat Özpak, Hindistanlılar için hayatın en önemli etkinliklerinin başında evliliğin geldiğini söyledi. Hindistanlıların ekonomik güçlerine göre, düğüne ciddi kaynak ayırdığını belirten Özpak, dünya genelinde Hint düğünlerinin yıllık cirosunun 40-42 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Özpak, Türkiye'nin Hint düğün pazarından toplam cironun binde 1'i oranında gelir edebildiğini söyledi.

'ANTALYA'YI ÇOK İYİ BİLMİYORLARDI'

Hint düğünlerinin Türkiye'de ve Antalya'da gerçekleştirilmesi için 7 yıl boyunca çok iyi tanıtım yaptıklarını anlatan Özpak, Antalya'yı çok iyi bilmiyorlardı. Hatta, Antalya dediğimiz zaman 'Antalya nedir' diye soruyorlardı. Çok iyi öğrettik. Şimdi, 'Böyle bir ülke varken neden daha önce Tayland, Endonezya, Mauiritus'ta düğünleri yaptık' seviyesine geldiler diye konuştu.

'VİZE NEDENİYLE HENÜZ İSTEDİĞİMİZ PAYI ALAMADIK'

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile Hindistan arasında hava yolu ulaşımının kapalı olduğunu belirten Özpak, açılması ile ciddi düğün turizmi hareketliliği beklediklerini söyledi.

Hindistan'ın çok büyük bir pazar olduğunu ifade eden Özpak, şöyle konuştu

Vizelerin karşılıklı kolaylaştırılmasıyla Rusya, Almanya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Hindistan ile de normal turizme başlayabiliriz. Hindistan'ın her yıl yurt dışına gönderdiği yaklaşık 25-30 milyon turist var. Vize uyguladığımız için henüz istediğimiz payı alamıyoruz. 2019'da yaklaşık 250 bin Hindistanlı turist ağırlayabildik. Vize konusunda kolaylık sağlanmaması halinde, bu rakamları geçmemiz mümkün değil. Çünkü Hindistan'daki temsilciliklerimizin fiziksel olarak vize verme hızının kapasitesi var. Vizeleri kaldırmaktan bahsetmiyorum. Çinlilere uyguladığımız gibi elektronik vize olduğu takdirde çok ciddi potansiyel alabiliriz. Hatta orta ve uzun vadede pek çok hazır pazarın bile önüne geçebilir.

'ETKİNLİK TURİZMİ DÜNYADA ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye'nin kongre ve etkinlik turizmine yönelmesi gerektiğini de vurgulayan Özpak Turizm Bakanlığı, turizmde kişi başı geliri 600 dolarlar civarı olarak açıkladı. Toplantı ve kongre gruplarında bu rakam bin ya da bin 500 dolar seviyesinde. Hint düğünü gibi gruplarda 5 bin, 10 bin euro gibi rakama çıkıyor. Etkinlik turizmi, dünyada çok önemli dedi.

'2023 YILI 2019 GİBİ PATLAMA SENESİ OLACAK'

Koronavirüs salgını nedeniyle turizm faaliyetlerindeki durgunluğun gelecek yıl sona ermesini düşündüklerini dile getiren Özpak, kongre ve etkinlik turizminde hareketliliğin 2022'de başlamasını beklediklerini söyledi. Gelecek yıl Hint düğünlerine ev sahipliği yapmayı planladıklarını ifade eden Özpak, Grup organizasyonları çok hassas. Herhangi bir krizden en çabuk etkilenip, en uzun düzelme süresine sahip oluyorlar. 2022'de ve özellikle de 2023'te ciddi bir düzelme bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar bu şekilde devam ederse, 2023'ün 2019 yılındaki gibi patlama senesi olmasını bekliyoruz diye konuştu.

ANTALYA'DA 2023 HİNT DÜĞÜNÜ YILI OLACAK
ANTALYA'DA 2023 HİNT DÜĞÜNÜ YILI OLACAK
ANTALYA'DA 2023 HİNT DÜĞÜNÜ YILI OLACAK
ANTALYA'DA 2023 HİNT DÜĞÜNÜ YILI OLACAK
ANTALYA'DA 2023 HİNT DÜĞÜNÜ YILI OLACAK
ANTALYA'DA 2023 HİNT DÜĞÜNÜ YILI OLACAK
ANTALYA'DA 2023 HİNT DÜĞÜNÜ YILI OLACAK

Koronavirüs, Antalya, Patlama, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA 2023 HİNT DÜĞÜNÜ YILI OLACAK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek 10:26 Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı 10:17 Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı Twitch, kara para aklama iddialarını doğruladı! 150'den fazla yayıncı için düğmeye basıldı 10:11 Twitch, kara para aklama iddialarını doğruladı! 150'den fazla yayıncı için düğmeye basıldı
Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi 10:07 Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor 09:41 Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı 08:57 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı
Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi 08:07 Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz 07:27 Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz

Son Dakika Haberleri
10:28 ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın
10:26 Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek
10:18 Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları
10:15 Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı
10:08 Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı
10:07 Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış
10:06 Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi
10:06 Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu
10:04 Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar?
09:42 15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu
900 bin lira kazanan Kerem'e yeni teklif yapıldı ama ikna etmeye yetmedi! Aklı başka yerde 900 bin lira kazanan Kerem'e yeni teklif yapıldı ama ikna etmeye yetmedi! Aklı başka yerde         
10:38
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı         
10:15
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi         
09:38
Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar         
08:27
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra "siber saldırı" dediler         
07:21
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu         
22:15
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 10:47:22. #1.12#
SON DAKİKA: ANTALYA'DA 2023 HİNT DÜĞÜNÜ YILI OLACAK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement