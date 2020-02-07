Antalya'da 208 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 208 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da 208 bin kaçak makaron ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 208 bin kaçak makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'da 208 bin kaçak makaron ele geçirildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 208 bin kaçak makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde Osman Hocalar ve Hanımeli sokaklarında V.A'ya ait depolarda gümrük kaçağı ve sahte bandrollü makaron bulunduğu bilgisine ulaştı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 208 bin sahte bandrolü olduğu değerlendirilen makaron, içi doldurulmuş 6 bin 800 makaron ile 50 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili V.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Hocalar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil oldu
Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi Antalya'nın Kumluca ilçesi, Süper Loto'da 15,6 milyon lira kazanan talihliyi merak ediyor Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 03:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da 208 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]