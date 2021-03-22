Antalya'da "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında "+1 Değerin Farkındayız" adlı etkinlik düzenlendi.

Kepez Belediyesi ile Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği (ANTDOWN) iş birliğinde yürütülen ve özel çocukların çeşitli eğitimler aldığı Sevgi Atölyesi'nde gerçekleşen etkinlikte, birbirinden renkli dans gösterileri sergilendi.

Etkinliğe, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, ANTDOWN Başkanı Gülcan Ay, Antalya İl Emniyet Müdürünün eşi Selda Ulucan, halk eğitim merkezi müdürleri, özel çocuklar ile aileleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Başkan Tütüncü, özel çocukları çok sevdiğini belirterek, bu çocukların hayata tutunmaları ve sevgi evlerine bağlanmalarından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sevgi Atölyesi'nin kurulumundaki en büyük hedeflerinin sosyalleşme alanı oluşturmak olduğunu dile getiren Tütüncü, "Bu amaçla atölyemizi açtık ve çok şükür burada nice güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Hem down sendromlu çocuklarımıza hem de onların ailelerine güzel, mutlu, huzurlu bir ortam tesis edebilmekten dolayı büyük bir sevinç içindeyiz." diye konuştu.

Atölyenin geliştirilmesi ve donanımının arttırılması içinde çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Bizim artı bir çocuklarımız gönlümüzde sınırsız bir değere sahip. Sevgi Atölye'mizi de büyüttük, donanımlarını arttırdık, imkanlarını geliştirdik. Hepsi artı bir değere ve kalbimizde sonsuz değere sahip çocuklarımız için. Onlar yaşasın istikbale ve geleceğe en güzel şekilde yürüsünler. Biz hep onlarla olacağız ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz."