Antalya'da "21. Tarım ve Seracılık Festivali" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da '21. Tarım ve Seracılık Festivali' başladı - Son Dakika

Antalya'da "21. Tarım ve Seracılık Festivali" başladı

7 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "Tarım ve Seracılık Festivali"nde futbol turnuvası yapıldı.

Antalya'da

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "Tarım ve Seracılık Festivali"nde futbol turnuvası yapıldı.

İlçede bir halı sahada düzenlenen festivale 30 amatör futbol takımı ve 400 sporcu ile sporseverlerin katılımıyla başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprak, sporun birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu, 21 yıldır devam eden ve geleneksel hale gelen halı saha futbol turnuvasının da çevre ilçelerin yanı sıra Antalya dışında illerden de katılım olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Festivalde, 113 maçın oynanacağı turnuva 12 Nisan'da sona erecek.

Antalya, Kumluca, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:24 Kaynak: AA
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