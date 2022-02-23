Antalya'da 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

23.02.2022 17:04
Antalya'da 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Antalya'da uyuşturucu madde imal-ticareti ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Antalya'da uyuşturucu madde imal-ticareti ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda uyuşturucu madde imal-ticareti ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.C.A. bugün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Antalya'da 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Uyuşturucu, Hisarcık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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