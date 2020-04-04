Antalya'da 21 yıl sonra yapılan resmi nikah başvurusuna

Antalya'da 69 yaşındaki Sait Dursun ile 21 yıldır birlikte yaşadığı Canan Çoban'ın resmi nikah başvurusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınmadı.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde yaşayan emekli Dursun ile 45 yaşındaki Çoban, 1999'da Mersin'in Silifke ilçesinde imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladı.

Birlikteliklerini resmileştirmek isteyen çift, 4 gün önce Manavgat Belediyesine nikah başvurusunda bulundu.

Çifte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında nikah işleminin yapılamayacağı bildirildi.

Sait Dursun, gazetecilere, topladıkları evrakla yaptıkları başvuruları üzerine, "Yaşınız 65 yaş üstü. Virüsten dolayı sokağa çıkma yasağınız var. Yasak bittikten sonra nikahını kıyabiliriz." yanıtını aldıklarını söyledi.

Canan Çoban ise çeşitli nedenlerle yıllardır resmi nikahlarının olmadığını, tam hayaline kavuşacakken salgın engeline takıldığını kaydetti.