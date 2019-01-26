Antalya'da 229 binada hasar tespit edildi
14 dakika önce
Antalya'daki hortumların ardından 229 binada hasar tespit edildi.
Antalya
'daki hortumların ardından 229 binada hasar tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mağduriyetleri gidermek üzere harekete geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:23
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