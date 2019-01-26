Son Dakika Haberleri: Antalya'da 229 binada hasar tespit edildi

Antalya'da 229 binada hasar tespit edildi

14 dakika önce

Antalya'daki hortumların ardından 229 binada hasar tespit edildi.

Antalya'da 229 binada hasar tespit edildi, System.String[]
Antalya'daki hortumların ardından 229 binada hasar tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mağduriyetleri gidermek üzere harekete geçti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:23 

Ekonomi
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