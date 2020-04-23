Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı - Son Dakika
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Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı

6 saat önce

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya'da da coşkuyla kutlandı.

Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı, System.String[]
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya'da da coşkuyla kutlandı. Balkonlarına çıkan Antalyalılar, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Kutlamalar sırasında havai fişekler atıldı, meşaleler yakıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında kutladı. Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan sitelerde vatandaşlar, saat 21.00'de hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bir vatandaşın balkonuna kurduğu müzik sistemi sayesinde binlerce kişi aynı anda İstiklal Marşı'nı okurken, marşın sonrasında ise çalan şarkılarla kutlamalar devam etti. Ellerinde bayraklarla balkonlara çıkan vatandaşlar, çalan marşlar ve şarkılara uzun süre eşlik etti. Kimi vatandaşlar ise ışıklarını kapatıp açarak kutlamalara devam etti. Balkonlara çıkan 7'den 70'e vatandaşlar, unutulmaz anlar yaşadı. Motorize yunus ekipleri ise Atatürk Caddesi üzerinde saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okuyup, ardından motorlarıyla geçit yaptı.

BAŞKAN BÖCEK: SENEYE 23 NİSAN'DA HALAY ÇEKECEĞİZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, saat 21.00'de itfaiye ekipleri ve Büyükşehir Belediye Bandosuyla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın ardından çalınan marşlara eşlik eden Başkan Böcek ve itfaiye erleri, Türk bayrağını dalgalandırdı. Koronavirüs nedeniyle bu sene bayram coşkusunun evde yaşandığını hatırlatan Muhittin Böcek, "Sözüm söz, seneye 23 Nisan'da caddelerimizde, sokaklarımızda halay çekeceğiz. Türkülerle inşallah bugünü kutlayacağız. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

DJ EŞLİĞİNDE MEŞALELERLE KUTLADILAR

Konyaaltı ilçesinde DJ Mehmet Çınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oturduğu sitedeki sakinlere '10. Yıl Marşı, 'İzmir Marşı', 'Hayat Bayram Olsa' ve 'Sev Kardeşim' parçalarını çaldı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise İstiklal Marşı okundu. Site sakinleri İstiklal Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti. İstiklal Marşı'nın ardından, Ayşe- Mehmet Ali Acar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Damla Alınmış, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrağım' şiirini okudu. Şiirin ardından site sakinleri meşaleler yakarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı. Site sakinleri ve vatandaşlar, DJ Mehmet Çınar'ın çaldığı parçalar bitene kadar ellerindeki bayrakları salladı.

İnanılmaz bir mutluluk ve coşku yaşadığını dile getiren DJ Mehmet Çınar, "Her milli bayramda elimden geldiğince destek veriyorum. Şu an coşkudan dolayı bir şey söyleyemiyorum. İnanılmaz bir coşku ve kitle vardı. İnsanlar ve çocuklar sokağa çıkamadı. Onların isteklerini yerine getirdik ve onlara mini bir konser verdik" dedi.

GAZİLER DE BALKONLARDA

Antalya'da yaşayan gaziler de bayram coşkusunu balkonlarda yaşadı. Halen Antalya Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı olan, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na üsteğmen rütbesiyle katılan Emekli Piyade Kıdemli Albay Zeynel Abidin Sezer de eşiyle birlikte Muratpaşa ilçesindeki evinin balkonunda bayramı kutladı. Balkonda eşiyle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Zeynel Abidin Sezer'e komşuları da eşlik etti. Meşaleler yakan komşular, balkonlardaki eğlenceyi ilerleyen dakikalarda sokağa taşıdı.

'TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ EBEDİYEN YAŞATILACAKTIR'

Yaşadığı bayram coşkusunu anlatan Sezer, "Şu anda balkonlar meydanlarımız. Bugün sadece 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı değildir. 23 Nisan ruhu aynı zamanda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesi ve bunun 'Ya istiklal, ya ölüm' olarak haykırılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ebediyen yaşatılacaktır. Göğsümüzde iman, kulaklarımızda ezan, gözlerimizde bayrak, bedenimizde vatan. Bu vatana sahip olundukça Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşatılacaktır" diye konuştu.

'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE'

Leyla Sezer ise "Ne mutlu Türküm diyene. Çok duyguluyuz. Çok mutluyuz. Yasaklı, virüs nedeniyle engelli gibi olsa da hamdolsun tüm apartmanlarda balkonlarda komşularımızla birlikte kutluyoruz. Daha nice 100 yıllara diyorum" dedi.


- Antalya
23 Nisan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:16 Kaynak: DHA

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