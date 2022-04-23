Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ve Akseki ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Serik'teki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Atatürk Caddesi'nde devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekiz, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. Törende öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu, müzik dinletisi yapıldı.

Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Akseki

Akseki'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve Belediye Başkanı İbrahim Özkan, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, yaptığı konuşmada, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temel ilke edindiği milli egemenliği gerçekleştirmek için ömrünü Türkiye'ye ve Türk milletine adamış bir lider olduğunu, yaptığı çalışmalar, kazandığı zaferlerle tüm dünya tarafından takdir edildiğini söyledi.

Kutlamalar, öğrencilerin okuduğu şiirler, çeşitli gösterilerle devam etti.