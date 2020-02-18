Antalya'da 230 bin 80 soruşturmanın 111 bin 162'si tamamlanarak karara bağlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 230 bin 80 soruşturmanın 111 bin 162'si tamamlanarak karara bağlandı - Son Dakika

Antalya'da 230 bin 80 soruşturmanın 111 bin 162'si tamamlanarak karara bağlandı

6 saat önce

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 kapsamında 7 bin 459 soruşturmada uzlaştırma, 6 bin 409 başvuruda arabuluculuk sağlandığı açıklandı.

Antalya'da 230 bin 80 soruşturmanın 111 bin 162'si tamamlanarak karara bağlandı, System.String[]

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 kapsamında 7 bin 459 soruşturmada uzlaştırma, 6 bin 409 başvuruda arabuluculuk sağlandığı açıklandı. Ayrıca FETÖ soruşturmaları kapsamında 5 bin 937 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı, yargılanması devam eden 60 tutuklu sanığın olduğu bildirildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2019 yılına ilişkin faaliyetleri olarak, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 101 bin 882 soruşturma evrakı kaydedildi. Önceki yıllardan devreden 128 bin 198 soruşturma evrakı ile toplamda 230 bin 80'e ulaşan soruşturmaların 111 bin 162'si tamamlanarak karara bağlandı, 118 bin 918'si 2020 yılına devretti.


7 bin 459 soruşturmada uzlaştırma


Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna 2019 yılında gelen toplam 18 bin 145 soruşturma evrakından 7 bin 495'i olumlu sonuçlanmış olup uzlaşma nedeniyle dosyalar kapandı. 8 bin 262'si olumsuz sonuçlanarak kamu davası açıldı, halen 2 bin 388 soruşturma evrakının işlemleri devam ediyor. Bu şekilde değişik suçlardan dosya bazında toplam 21 bin 420 şüpheli ve 19 bin 784 mağdur hakkında uzlaşma işlemleri uygulandı.


6 bin 409 başvuruda arabuluculuk


Arabuluculuk Bürosuna 2019 yılında toplam 12 bin 750 başvuru yapılmış olup, yapılan başvurulardan 6 bin 409 adedinde anlaşmaya varılarak dava açılmadan sonuçlandırıldı. Yapılan başvuruların 5 bin 39 adedinde ise anlaşmaya varılamadığı tespit edildi. Bu şekilde hukuk davalarıyla ilgili olarak da 6 bin 409 dosyada taraflar arasında arabuluculuk aracılığıyla anlaşma sağlanması nedeniyle dava açılmasına gerek kalmadı.


FETÖ'den 5 bin 937 şüpheliye dava açıldı


Darbe girişiminden 31 Aralık 2019 tarihine kadar Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 5 bin 937 şüpheli hakkında kamu davası açılmakla, yargılaması devam eden halen 60 tutuklu sanık bulunuyor. Yine aynı dönemde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında kamu davası açılan sanıklar yönünden Ağır Ceza Mahkemelerinde; haklarında karar verilen 4 bin 349 sanıktan 2 bin 222'si hakkında mahkumiyet, bin 372'si hakkında beraat, 755'i hükmün açıklanmasının geri bırakılması, yetkisizlik, birleştirme gibi kararlar verildi. Bin 588 sanık hakkında ise kovuşturma işlemleri devam ediyor. - ANTALYA

Başsavcı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trans birey cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istendi
Altın uçuşa geçti! İşte gram çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 310 TL'nin üzerini gören gram altın, tüm zamanların rekorunu kırdı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala için verilen beraat kararına itiraz edecek

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:03:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da 230 bin 80 soruşturmanın 111 bin 162'si tamamlanarak karara bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]