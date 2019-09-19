Antalya'da 24 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor

Antalya'da 2019-2020 pamuk hasat ve işleme sezonu açıldı.

Pamuk hasat ve işleme sezonunun başlaması dolayısıyla Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği'nde tören düzenlendi. Tören kapsamında kurban kesilip dua edildi.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Bacak, törende yaptığı konuşmada, pamuk sezonunu büyük heyecanla açtıklarını söyledi.

Sezonun hayırlı olmasını dileyen Bacak, "İnşallah ürünlerimiz de fiyatlarımız da iyi olur, hepimizin yüzü güler." dedi.

Açılış organizasyonuna Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Celil Gökçen, Antalya Kooperatifi Başkanı Yetiş Çiftçioğlu, ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Bacak ve pamuk üreticileri katıldı.

Ekim sonuna kadar sürecek pamuk hasadında, 60 bin dönüm ekili araziden yaklaşık 24 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor.