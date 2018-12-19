Son Dakika Haberleri: Antalya'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Antalya'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki minibüste 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki minibüste 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya kara yolu Çavuşköy Mahallesi'nde iki minibüs durduruldu.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 24 Suriye uyruklu yakalandı.

Yakalananların yasal olarak ikamet ettikleri kentlere gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:31 Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel
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