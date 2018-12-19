Antalya'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki minibüste 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde iki minibüste 24 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya
kara yolu Çavuşköy
Mahallesi'nde iki minibüs durduruldu.
Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 24 Suriye
uyruklu yakalandı.
Yakalananların yasal olarak ikamet ettikleri kentlere gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:31 Kaynak: AA
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