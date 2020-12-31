24 günde 36 bin "balon balığı" yakalandı - Son Dakika

24 günde 36 bin "balon balığı" yakalandı

31.12.2020 12:17

Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından Antalyalı balıkçılar 24 günde 36 bin balon balığı yakaladı.

Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından Antalyalı balıkçılar 24 günde 36 bin balon balığı yakaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapma süresi sona erdi.

Antalya'da balıkçılar 24 günlük sürede 36 bin balon balığı kuyruğunu il müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, Bakanlığın sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balıklarından "Lagocephalus sceleratus" türünün ekosistemdeki yoğunluğunu azaltmak amacıyla uygulamayı başlattığını söyledi.

Antalyalı balıkçıların 24 günlük sürede balon balığı avcılığına ilgi gösterdiğini aktaran Coşkun, "Kentte havaların son dönemlerde kötü gitmesi nedeniyle balıkçılar denize fazla açılamadı. Hedef 1 milyon balon balığıydı. 4 Ocak itibarıyla desteklemeye ilişkin askıları ilana çıkartacağız. Ardından balıkçılara ödemelere başlayacağız. Bize gelen kuyruklar çevre atık yönetmeliği kapsamında imha edilecek." diye konuştu.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Cengiz Balta, balon balığı kuyruk alımının balıkçılara destek olduğunu söyledi.

Bu yıl destekleme yapılırsa zamanın tüm yıla yayılmasını isteyen Balta, "Destekleme tüm yıla yayılırsa balıkçılar balon balığına özel ağlar yapabilirler. Nisan ve Mayıs aylarında bu balığın popülasyonu da artıyor. O dönemlerde çok daha fazla yakalanacak ve popülasyonu azalacaktır. 36 bin kuyruğun bile popülasyonu azalttığını düşünüyoruz. Bugün balığa çıkan avcıların ağlarında sadece 1 balon balığı yakalanmış." ifadelerini kullandı.

24 günde 36 bin balon balığı yakalandı
24 günde 36 bin balon balığı yakalandı
24 günde 36 bin balon balığı yakalandı
24 günde 36 bin balon balığı yakalandı

Balon Balığı, Balıkçılık, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24 günde 36 bin 'balon balığı' yakalandı - Son Dakika


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