Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan heyet Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Yazıcı, "Yaktıkları meşaleyle karanlığı aydınlatan, ektikleri bilgi tohumlarıyla yeni nesillere ışık tutan, ülkemizin her noktasında fedakarca görev yapan, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit öğretmenlerin anıldığı etkinlikte daha sonra ataması yapılan öğretmenler yemin etti.

Emekli öğretmenlere şeref belgelerini takdim eden Vali Yazıcı, dereceye giren öğrencilere de ödüllerini verdi.

Etkinlikte daha sonra Manavgat yangınında görev alan öğretmenlerin anlatıldığı "Anka" belgeseli izlendi.

Programa, Cumhuriyet Bassavcı Vekili Ali Güllü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.