Son Dakika Haberleri: Antalya'da 24 kilo esrar ele geçirildi
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Antalya'da 24 kilo esrar ele geçirildi

1 saat önce

ANTALYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 kilo kubar esrar ile 80 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da 24 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]
ANTALYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 kilo kubar esrar ile 80 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 
Antalya Jandarma Komutanlığı KOM ve Korkuteli Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda Korkuteli'ne bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde oturan B.M. ile A.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Yaklaşık 2 ay süren takip çalışmaları sonucunda B.M. ve A.K. hakkında arama kararı çıkarıldı. Bugün sabaha karşı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaptıkları baskında şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında arama yaptı. Bunun sonucunda 24 kilo kubar esrar maddesiyle 80 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:31 Kaynak: DHA
Jandarma, Antalya, Güncel
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