Antalya'da 24 kilo esrar ele geçirildi
1 saat önce
ANTALYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 kilo kubar esrar ile 80 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:31 Kaynak: DHA
ANTALYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 kilo kubar esrar ile 80 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Antalya Jandarma
Komutanlığı KOM ve Korkuteli
Jandarma Komutanlığı Merkez
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda Korkuteli'ne bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde oturan B.M. ile A.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Yaklaşık 2 ay süren takip çalışmaları sonucunda B.M. ve A.K. hakkında arama kararı çıkarıldı. Bugün sabaha karşı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaptıkları baskında şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında arama yaptı. Bunun sonucunda 24 kilo kubar esrar maddesiyle 80 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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