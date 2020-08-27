Antalya'da 25 bin metre boru çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ASAT Genel Müdürlüğü'na ait depodan 25 bin metre uzunluğunda boru çalan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konyaltı İlçe Jandarma Komutanlığı'na, Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğünün(ASAT) Bahtılı Mahallesi'ndeki deposundan 25 bin metre uzunluğunda PBRC cins borunun çalındığı ihbarı yapıldı. Başvurunun ardından Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) hırsızlık olayının gerçekleştiği deponun güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, çevrede inceleme yaptı. Ekipler yaptığı çalışmada hırsızlık olayını iki kişinin yaptığını ve suçta kullanılan aracın plakasını tespit etti. Kapalı kasa minibüsü Plaka Tanıma Sistemi(PTS) üzerinden ulaşan ekipler, suça karıştığını belirledikleri 20 yaşındaki M.B'yi gözaltına aldı, diğer şüpheli S.O'yu yakalama çalışmasının ise devam ettiği belirtildi. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, tutuklandı. - ANTALYA