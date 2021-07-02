Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Antalya ile Konya sınırındaki bölgede önceki gün çıkan ve 25 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

30 Haziran Çarşamba günü Antalya'yı Konya'ya bağlayan Manavgat-Akseki karayolu Gündoğmuş Kavşağı Manayıt mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. 118 orman işçisi ile 4 helikopter, 23 arazöz ve 6 su tankeri ile yapılan yoğun çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Bölgede Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 personel, 2 arazöz, 2 su tankeri ve 2 acil müdahale aracı ile soğutma çalışmaları devam ediyor.

25 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü yangında yanan alanın gençlik sahası, çam ormanı ve makilik alan olduğu bildirildi. - ANTALYA