Son Dakika Haberleri: Antalya'da 25 Yaşındaki Gencin Feci Ölümü

Antalya'da 25 Yaşındaki Gencin Feci Ölümü

11 dakika önce

Antalya'da boyacılıkla uğraşan 25 yaşındaki genç, 10'uncu kattan atlayarak intihar etti.

Antalya'da 25 Yaşındaki Gencin Feci Ölümü, System.String[]
Antalya'da boyacılıkla uğraşan 25 yaşındaki genç, 10'uncu kattan atlayarak intihar etti.

Olay, dün akşam 18.40 sıralarında Varsak Aydoğmuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boyacılıkla uğraşan ve bunalıma girdiği iddia edilen Ş.T. (25) bir sitede bulunan 10 katlı binanın çatısına çıktı. İddiaya göre Ş.T. kendisini boşluğa bırakarak site bahçesindeki bir ağacın üzerine düştü. Sesi duyan çevredekiler, yerde Ş.T.'yi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın öldüğünü tespit etti.

Ş.T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cenazeyi teslim almaya gelen ağabeyi, kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:16 Kaynak: İHA

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