Antalya'da 25 Yaşındaki Gencin Feci Ölümü

Antalya'da boyacılıkla uğraşan 25 yaşındaki genç, 10'uncu kattan atlayarak intihar etti.

Antalya'da boyacılıkla uğraşan 25 yaşındaki genç, 10'uncu kattan atlayarak intihar etti.



Olay, dün akşam 18.40 sıralarında Varsak Aydoğmuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boyacılıkla uğraşan ve bunalıma girdiği iddia edilen Ş.T. (25) bir sitede bulunan 10 katlı binanın çatısına çıktı. İddiaya göre Ş.T. kendisini boşluğa bırakarak site bahçesindeki bir ağacın üzerine düştü. Sesi duyan çevredekiler, yerde Ş.T.'yi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın öldüğünü tespit etti.



Ş.T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cenazeyi teslim almaya gelen ağabeyi, kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor. - ANTALYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çukur Dizisinde Şok Eden Ayrılık! Sena Koçovalı Öldü mü?

Banka Soygunu Kanlı Bitti! Çok Sayıda Ölü Var

Yumurta Almaya Giden Kadın, Foseptiğe Düştü

Çarpışma'da Şoke Eden Final! Kadir Adalı'nın Üzerine Kurşun Yağdı