Antalya'da 25 yaşındaki gencin şüpheli ölümü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 25 yaşındaki gencin şüpheli ölümü - Son Dakika

Antalya'da 25 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

7 saat önce

Antalya'da 25 yaşındaki genç, kullanılamayan müstakil bir evde ölü bulundu.

Antalya'da 25 yaşındaki gencin şüpheli ölümü, System.String[]

Antalya'da 25 yaşındaki genç, kullanılamayan müstakil bir evde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 sokaktaki kullanılmayan müstakil bir evde meydana geldi. Evin kapısının açık olduğunu gören vatandaşlar, içeri girip yaptıkları kontrolde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Ölen şahsın Metehan Turhan (25) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Turhan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
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