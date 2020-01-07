Antalya'da 26 bin 640 kutu kayıtlarıyla oynanmış veteriner tıbbi ürünü ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 26 bin 640 kutu kayıtlarıyla oynanmış veteriner tıbbi ürünü ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da 26 bin 640 kutu kayıtlarıyla oynanmış veteriner tıbbi ürünü ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde kaçak bir depoda miadı geçmiş, kayıtlı olmayan ve etiket bilgileri değiştirilmiş 26 bin 640 kutu veteriner tıbbi ürünü ele geçirildi.

Antalya'da 26 bin 640 kutu kayıtlarıyla oynanmış veteriner tıbbi ürünü ele geçirildi, System.String[]

Antalya'nın Aksu ilçesinde kaçak bir depoda miadı geçmiş, kayıtlı olmayan ve etiket bilgileri değiştirilmiş 26 bin 640 kutu veteriner tıbbi ürünü ele geçirildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Aksu ilçesinde bir veteriner kliniğine ait kaçak olduğu belirlenen depoda arama yaptı.

Depoda miadı geçmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı İlaç Takip Sisteminde klinik stoklarında kayıtlı olmayan, etiket bilgileri değiştirilmiş, silinmiş, tahrip edilmiş, İlaç Takip Sistemi üzerinde görülmeyen, reçetesi kesilmiş ancak satışı gerçekleşmemiş 26 bin 640 kutu tıbbi ürün ve gıda takviyeleri tespit edildi.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı açıklamada, şikayete konu olan veteriner muayenehanesinde yapılan denetimde tespit edilen sahte etiketlere de el konulduğunu, birer örneğinin Aksu Emniyet Müdürlüğünce tutanakla kayıt altına alındığını söyledi.

İşletme hakkında miadı geçmiş ürün bulundurup satmaktan dolayı idari yaptırım uygulanacağını da kaydedildi. Etiketlerde yapılan tahribatlar ve sahte etiketli ürünlerin satışının yapılmasından dolayı da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Antalya, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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