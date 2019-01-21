Antalya'da 26 Okulu Hükümlüler Boyuyor

Antalya'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler (hükümlüler), proje kapsamında 26 okulun bakım ve onarımına başladı.

Antalya'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler (hükümlüler), proje kapsamında 26 okulun bakım ve onarımına başladı. Vali Münir Karaloğlu, Mecdude Başakıncı Ortaokulu'ndan başlayan bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.



Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Türkiye genelinde, denetimli serbestlik müdürlüklerince kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler tarafından yarıyıl tatilinde okulların boya, tadilat, temizlik işlerinin yapılması için proje başlatıldı.



Antalya'da yükümlülerin Mecdude Başakıncı Ortaokulu'nda başlattığı boya, tadilat ve temizlik çalışmalarını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Denetimli Serbestlikten sorumlu Cumhuriyet Başsavcı vekili Gürkan Kütük, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, yerinde inceledi. Vali Karaloğlu, sınıf ve koridorlarda yapılan işleri inceleyerek, yükümlülerle kısa süreli sohbette etti. 8 yükümlünün, duvarları boyadığı, yerleri ve sıraları temizlediği görüldü. Proje kapsamında 2 haftalık ara dönemde belirlenen 26 okulun bakım ve onarım işlemlerinin yapılacağı belirtildi.



"Faydalı bir uygulama"



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Adalet Bakanlığı'nın hem yargılamanın hızlandırılması hem de infaz sistemiyle ilgili farklı ve çağdaş çalışmalarının olduğunu anımsattı.



Para cezasını ödeme şansı olmayan bir yükümlünün bunun karşılığında bir ceza alması gerektiğini belirten Vali Karaloğlu, "Eğer parayı ödeyemiyorsa cezaevine girip belli bir süre orada kalması gerekiyor para cezasının karşılığında. Bu yeni sistem yükümlüye günde 2 saat ücretsiz çalışarak, kamuya olan cezasını infaz etme hakkı veriyor. Bu durum kamuya ücretsiz hizmet alma hakkının yanında, ayrıca yükümlüyü ailesinden koparmadan cezasını yerine getirme şansı veriyor. Toplum açısından faydalı bir uygulama, olay çocuklarımız olunca kamuya bundan daha faydalı bir hizmet olmazdı" diye konuştu.



"26 okulda yapılacak"



Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan işbirliği çerçevesinde Antalya'da da Mecdude Başakıncı Ortaokulu'nda yükümlülerin boya, tadilat, temizlik gibi işleri ücretsiz yaptığını dile getirdi. Bu çerçevede Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirledikleri 26 okulda ara dönemde boya, badana, temizlik işlerini yapılacağını kaydeden İnal, "Eğitim yuvası olan okulların öğrencilerimize hazır hale getireceğiz" dedi.



"Kamu hizmetlerinde ücretsiz çalışıyorlar"



Denetimli serbestlik hakkında bilgiler veren İnal, "Denetim altında özgürlük diyebileceğimiz bir infaz sistemidir. Suç işleyen vatandaşlarımız, bir kısım suçlarında tahliyelerine bir yada iki yıl kala ve cezaevinde kaldıkları sürede de suç işlemezlerse infaz hakimliğinin kararıyla denetimli serbestlik altında kalan sürelerini geçirmek üzere tahliye ediliyorlar. Kalan süre yükümlülerin durumuna göre değerlendiriliyor. Kamu hizmetlerinde ücretsiz olarak çalışıyorlar. Cezasını infaz edip toplumla yeniden bir araya geliyorlar. Kamu hizmeti cezası, kamuya verilen bir zararın bir nevi iade edilmesidir. Kamuya ücretsiz çalışarak verdiği zararı telafi ediyor. Yükümlü ailesinden kopmadan belirlenen günde 2 yada 4 saat çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

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