Antalya'da 260 kaçak yapı daha yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 5 müfettiş ile Antalya'da incelemeye aldığı 8 bin 65 Yapı Kayıt Belgesi'nden 287'sini iptal etti. Antalya'da 221 kaçak yapıyı yıkan bakanlık 260 kaçak yapıyı daha yıkacak.



Muğla'nın Bodrum ilçesinden sonra dikkatlerin çekildiği bir diğer turizm merkezi olan Antalya ve ilçelerinde de kaçak yapı ile mücadele devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapı ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Bakanlık, Antalya'da 5 müfettiş ile başlatmış olduğu çalışmalarda kaçak yapıları markaja aldı. 'İmar Barışı' kapsamında ilk etapta 8 bin 65 Yapı Kayıt Belgesi'ni inceleyen bakanlık ekipleri 287 Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etti. Bakanlık ekipleri kaçak yapı ile mücadelede Antalya'da 221 kaçak yapıyı yıktı. En fazla yıkım ise Kepez ilçesinde gerçekleşti. Bakanlık ekipleri Kepez'de 121 yapıyı yıktı. Bakanlık yetkilileri Muratpaşa'da 31, Döşemealtı'nda 28, Kemer'de 19, Manavgat'ta 16, Aksu'da 3, Serik'te 2 ve Alanya'da 1 olmak üzere toplam 221 kaçak yapıyı yıktı. Bakanlık, Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 140, sit alanlarında 120 olmak üzere 260 kaçak yapıyı daha yıkacak. Yıkım için belediyelere yazı gönderen bakanlık, etap etap yıkımlara devam edecek. - ANKARA