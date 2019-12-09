Son Dakika Haberleri: Antalya'da 260 kaçak yapı daha yıkılacak
Son Dakika Güncel Antalya'da 260 kaçak yapı daha yıkılacak - Son Dakika

Antalya'da 260 kaçak yapı daha yıkılacak

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 5 müfettiş ile Antalya'da incelemeye aldığı 8 bin 65 Yapı Kayıt Belgesi'nden 287'sini iptal etti.

Antalya'da 260 kaçak yapı daha yıkılacak, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 5 müfettiş ile Antalya'da incelemeye aldığı 8 bin 65 Yapı Kayıt Belgesi'nden 287'sini iptal etti. Antalya'da 221 kaçak yapıyı yıkan bakanlık 260 kaçak yapıyı daha yıkacak.


Muğla'nın Bodrum ilçesinden sonra dikkatlerin çekildiği bir diğer turizm merkezi olan Antalya ve ilçelerinde de kaçak yapı ile mücadele devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapı ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Bakanlık, Antalya'da 5 müfettiş ile başlatmış olduğu çalışmalarda kaçak yapıları markaja aldı. 'İmar Barışı' kapsamında ilk etapta 8 bin 65 Yapı Kayıt Belgesi'ni inceleyen bakanlık ekipleri 287 Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etti. Bakanlık ekipleri kaçak yapı ile mücadelede Antalya'da 221 kaçak yapıyı yıktı. En fazla yıkım ise Kepez ilçesinde gerçekleşti. Bakanlık ekipleri Kepez'de 121 yapıyı yıktı. Bakanlık yetkilileri Muratpaşa'da 31, Döşemealtı'nda 28, Kemer'de 19, Manavgat'ta 16, Aksu'da 3, Serik'te 2 ve Alanya'da 1 olmak üzere toplam 221 kaçak yapıyı yıktı. Bakanlık, Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 140, sit alanlarında 120 olmak üzere 260 kaçak yapıyı daha yıkacak. Yıkım için belediyelere yazı gönderen bakanlık, etap etap yıkımlara devam edecek. - ANKARA

Antalya, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Forma numarasını unuttu, oyundan çıkmaya çalıştı
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları İmamoğlu, "İBB ile protokol imzaladık" diyen Ulaştırma Bakanı'na sert çıktı: İçeriği boş, talihsiz bir açıklama Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 17:26:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 260 kaçak yapı daha yıkılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]