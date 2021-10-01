Antalya'da 29 uyuşturucu operasyonunda 33 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 4 gün içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 33 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı
Farklı adreslere 24-28 Eylül tarihlerinde düzenlenen 29 operasyonda, 5 kilo 446 gram uyuşturucu madde, 68 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 204 bin 730 lira, 105 avro ve 10 dolar ele geçirildi.
Operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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