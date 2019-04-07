Antalya'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
ANTALYA'nın Manavgat ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD
) alınan bilgiye göre, saat 18.06'da, merkez üssü Manavgat ilçesi olan, 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.3 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. - Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:00 Kaynak: DHA
Ahmet Ağaoğlu: Başka Takımlara Değil Elin Kızına Bile Vermem
Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru
Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret
İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü