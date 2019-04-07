Son Dakika Haberleri: Antalya'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.06'da, merkez üssü Manavgat ilçesi olan, 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.3 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:00 Kaynak: DHA

AFAD, Manavgat, Antalya, Güncel
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