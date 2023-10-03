Antalya'da 3 Afacanın Kamyonet Kaçışı - Son Dakika

Antalya'da 3 Afacanın Kamyonet Kaçışı

Antalya\'da 3 Afacanın Kamyonet Kaçışı
Son Güncelleme: 03.10.2023 15:30

Antalya'da yaşları 12 ila 15 arasında değişen 3 afacan, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kullandıkları arkasında ahşap palet yüklü açık kasa kamyonetle kaçtı. Kaldırımlara çıkıp bazı araçlara da zarar veren afacanlar, yaklaşık 30 dakikada 3 ilçede ortalığı birbirine kattı, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu durdurulabildi. Araçtaki 2 çocuk yaya olarak kaçıp izini kaybettirirken, araçtan inmeye fırsat bulamayan en küçük çocuk polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'da yaşları 12 ila 15 arasında değişen 3 afacan, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kullandıkları arkasında ahşap palet yüklü açık kasa kamyonetle kaçtı. Kaldırımlara çıkıp bazı araçlara da zarar veren afacanlar, yaklaşık 30 dakikada 3 ilçede ortalığı birbirine kattı, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu durdurulabildi. Araçtaki 2 çocuk yaya olarak kaçıp izini kaybettirirken, araçtan inmeye fırsat bulamayan en küçük çocuk polis ekiplerince yakalandı.
Polisi alarma geçiren olay, Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşları 12 ila 15 arasında değişen 3 afacanı, arkasında ahşap palet yüklü 11 EH 864 plakalı açık kasa kamyonetle gezdikleri sırada polis durdurmak istedi. İhbara uymayıp kamyonetle kaçmaya başlayan afacanların peşine motorize ve otomobilli trafik ekipleri takıldı. Kaçış sırasında zaman zaman kullandıkları kamyonetle kaldırıma çıkan küçük çocuklar, bazı araçlara da zarar verdi. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonucunda aracı Güvenlik Mahallesi 266 Sokak'ta durduran küçük sürücü ve yanındaki diğer arkadaşı yaya olarak kaçıp izini kaybettirirken, kaçmaya fırsat bulamayan en küçükleri M.B. (12) polis ekiplerince yakalandı.
Oldukça korktuğu gözlenen M.B. ekiplerce polis merkezine götürülürken, araç çekiciye yüklenip otoparka çekildi.
Olayı gören mahalle sakinlerinden Ayşe Günay, "Bağırışlara çıktım, 12-13 yaşlarındaydılar. Akılları ermiyor ama böyle araç kullanmaları iyi değil. Afacan hem de nasıl afacanlar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 3 Afacanın Kamyonet Kaçışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 3 Afacanın Kamyonet Kaçışı - Son Dakika
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