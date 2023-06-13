Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada inşaat mühendisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı'nda Dindar Öztürk'ün kullandığı kapalı kasa kamyonet, Mustafa Er'in kullandığı midibüs ile Yaşar Aydın'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

İNŞAAT MÜHENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ

3 aracın karıştığı kazada inşaat mühendisi Yaşar Aydın, ağır yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Aydın'ın cenazesi, Serik ilçesi Burmahancı Mahallesi'nde toprağa verilecek. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.