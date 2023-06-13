Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada inşaat mühendisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada inşaat mühendisi hayatını kaybetti

13.06.2023 11:12

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. İnşaat mühendisi Yaşar Aydın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı'nda Dindar Öztürk'ün kullandığı kapalı kasa kamyonet, Mustafa Er'in kullandığı midibüs ile Yaşar Aydın'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

İNŞAAT MÜHENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ

3 aracın karıştığı kazada inşaat mühendisi Yaşar Aydın, ağır yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Aydın'ın cenazesi, Serik ilçesi Burmahancı Mahallesi'nde toprağa verilecek. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada inşaat mühendisi hayatını kaybetti
Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada inşaat mühendisi hayatını kaybetti
Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada inşaat mühendisi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Mustafa Er, Aydın, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada inşaat mühendisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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