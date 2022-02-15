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Antalya'da 3 ayda 5 araba soyan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 3 ayda 5 araba soyan 3 şüpheli yakalandı

15.02.2022 09:50
Antalya'da 3 ayda 5 araba soyan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 aydır meydana gelen 5 oto hırsızlık olayının 3 şüphelisi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 aydır meydana gelen 5 oto hırsızlık olayının 3 şüphelisi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken biri tutuklandı.

Muratpaşa ilçesinde meydana gelen cam kırmak suretiyle otodan hırsızlık olayları ile ilgili Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce çalışma yürütüldü. Şüpheli şahıs veya şahısların yakalanması ve tespitine yönelik çok sayıda KGYS ve güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüpheli şahısların Rent-A Cardan kiralamış oldukları araç ile olay yerlerine gittikleri ve müştekilerin otolarının camını kırarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. 11 Şubat Cuma günü yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler G.D. ve F.A. ile suça sürüklenen çocuk N.D.T. yakalandı.

3 ayda 5 farklı hırsızlık

Yakalanan şüpheli şahısların, geriye dönük 3 aylık süre içerisinde Muratpaşa ilçesinde 5 farklı yerde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarının failleri oldukları tespit edildi. Ayrıca şüpheli şahısların otodan hırsızlık olaylarında çaldıkları kredi kartları ile alışveriş yaptıkları, çaldıkları bir kısım malzemeleri bir alışveriş sitesi üzerinden sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin çalmış oldukları 1 adet araç ruhsatı, 1 adet araç kontak anahtarı, 1 adet sırt çantası, 2 adet yürüyüş seti, 1 adet gözlük, 1 adet gözlük kılıfı, 1 adet cüzdan, 2 adet parfüm, 1 adet çanta, 2 adet laptop bilgisayar, şarj aleti ve laptop çantası bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden F.A. ve suça sürüklenen çocuk N.D.T. hakkında adli kontrol kararı uygulanırken diğer şüpheli G.D. ise tutuklandı. - ANTALYA

Antalya'da 3 ayda 5 araba soyan 3 şüpheli yakalandı

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Muratpaşa, Hırsızlık, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 3 ayda 5 araba soyan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 3 ayda 5 araba soyan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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